اكتشف 12 معلومة عن وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج

فيما يلي 12 معلومة عن وزير خارجية الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج:

1) هو عبد الهادي الحويج من مواليد 3 أكتوبر 1971

2) وزير الخارجية الليبي في الحكومة المؤقتة وسياسي وديبلوماسي ليبي يتولى منصب وزير الخارجية مند 28 فبراير 2019.

3) حاصل على الدكتوراة في العلاقات الدولية من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بسلا – المملكة المغربية نوفمبر 2013 م ، وعلى ماجستير إدارة الأعمال المُصغر مركز تطوير الأداء والتنمية بجمهورية مصر العربية تمنحه الجامعة البريطانية Warn Borough College سبتمبر 2012 م.

4) حصل قبل ذلك على بكالوريوس قانون – جامعة الفاتح العام الدراسي – 2008 / 2009 م وماجستير تنمية وتخطيط – جامعة الفاتح – العام الدراسي – 2004/2005 م.

5) نال دبلوم الدراسات العليا في العلاقات الدولية – الترتيب الأول – 1994 م.دبلوم الدراسات العليا في التنمية والتخطيط – جامعة الفاتح – الترتيب الأول – 1996 / 1995 م.

6) حصل على بكالوريوس علوم إجتماعية – جامعة الفاتح – الترتيب الأول – 1994 / 1993 م.

7) هو أستاذ القانون الدولي ورئيس حركة المستقبل الليبية ورئيس منظمة ” من أجل ليبيا جديدة ” الرباط

8) كما أنه عضو مجلس الإدارة الدولي لمجتمع المتخصصين في الطرق البديلة لحل النزاعات والعدالة التصحيحية

9) شغل وظيفة وزير شؤون الهجرة والمغتربين للأتصال الخارجي والتعاون الدولي ليبيا

10) تولى عدة وظائف مهمة قبل العام 2011 منها

رئيس مؤسسة جسور للإستشارات والإعلام JBI

رئيس لجنة البرامج المتداخلة بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي التابع للإتحاد الأفريقي منذ 2009/5/20 م. وحتى 2011 م

رئيس الدورة الثالثة لوزراء الاتحاد الأفريقي المُكلفين بالشباب المُنعقدة بزيمبابوي 15/4/2010 م

رئيس القمة الأفريقية الأوروبية للشباب ما قبل القمة الأفريقية الأوروبية الثانية – طرابلس – 29/11/2010 م

رئيس القمة الأفريقية الأوروبية للشباب ما قبل القمة الأفريقية الأوروبية الثانية – طرابلس – 29/11/2010 م

رئيس القمة العربية الأفريقية للشباب ما قبل القمة العربية الأفريقية الثانية – طرابلس – 8/10/2010 م

رئيس اللجنة المنظمة لورشة الشباب الأفريقي والتشغيل / دور الشتات ( المُهجر ) التعاون مع الاتحاد الأفريقي والبنك العالمي – طرابلس 1/11/2009 م

عضو وفد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي التابع للإتحاد الأفريقي في قمة رؤساء الاتحاد الأفريقي بسرت الليبية 3/7/2009 م

استضافة اجتماع ما قبل القمة بين الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني والذي نظمته مفوظية الاتحاد الأفريقي 20/6/2009 م

رئيس الدورة الثانية لمهرجان الشباب بين الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني والذي أحتضنته العاصمة الأوغندية كمبالا خلال مارس 2008

المُشرف العام على مسيرة اليوم العالمي لمكافحة الجوع تحت شعار ” يوم أفريقيا لمكافحة الجوع ” بالتعاون مع مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للآمم المُتحدة بطرابلس – 13/5/2007 م. بالتزامن مع 118 مسيرة في العالم في نفس اليوم

المشاركة في فعاليات المُنتدى الأفريقي الأول لشباب اليونيسكو حول موضوع ( الشباب وحوار الحضارات ، الثقافات ، والشعوب ) الذي احتضنته دولة بوركينا

11) لديه عدد من المؤلفات من بينها :

المخدرات ” الدوافع والعلاج ” الطبعة الأولى 2007 م. منشورات دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع – دمشق

مجموعة من المقالات والدراسات بالصحف والمجلات العربية

كتاب تدويل النزاعات المسلحة في أفريقيا – إدارة أزمة دارفور السودان نموذجاً نوقشت بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا جامعة محمد الخامس السويسي – الرباط 2013 م

12) قام بإعداد عدد من المشاريع منها :

مشروع ” تحالف المجتمع المدني في أفريقيا أية أدوار من أجل التنمية ” قدم للمجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للإتحاد الأفريقي

إعداد مشروع مشروع ” قافلة الشباب من أجل السلام في الصوامل ” قدم للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي التابع للإتحاد الأفريقي

إعداد مشروع ” الشبكة الأفريقية لتشغيل الشباب ” قدم للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والثقافي التابع للإتحاد الأفريقي

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