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السراج يصل إلى أذربيجان لحضور قمة حركة «عدم الانحياز»

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ليل الخميس، إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان لحضور القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة «عدم الانحياز»، التي تستضيفها العاصمة الأذرية، وتبدأ أعمالها الجمعة.

وتنعقد قمة الحركة هذا العام تحت عنوان «التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر»، وستتبنى القمة ثلاث وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين، حسب ما ذكرت حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • والله الا زايد كله يا فاسد السراق
    فاتورة ضخمة يخلصوا فيها الليبيين على شلاكة مشركة
    انت صغير وتافه وحقير وضعيف ومسكين
    ياسرك تفحيج ولودان في الفاضي
    حرام عليك تعزق في فلوسنا على دورانك اللي ما فيه فايدة
    أطلع انتلف وماش تجي
    بالله سمي لنا حاجة واحدة بس حصلوها الليبيين من ورا شناباتك!
    شي!
    انت اللي حصلت بس
    والله ما في الا الجيش الليبي يعطيك فلقة باش تبطل لودان

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