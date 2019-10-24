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رصد آلية تابعة لسرايا دفاع بنغازي في “أم الأرانب”

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع  رصد آلية تابعة لما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” تتجول داخل منطقة “أم الأرانب” ظهيرة الخميس.

وأوضح المصدر أن عناصر “سرايا دفاع بنغازي” الإرهابيين يتواجدون في الشركة الصينية في منطقة أم الأرانب بعد انتقالهم من مدينة مرزق فرادى.

ولفت المصدر إلى أن بعض عناصر متطرفي “سرايا الدفاع عن بنغازي أقدموا على حلق لحاهم حتى لا يتمكن من التعرف عليهم بعد انتقالهم إلى “أم الأرانب”.

وفي أواخر سبتمبر الماضي استهدفت طائرات القيادة الأمريكية الأفريقية “أفريكوم” أربع غارات على مواقع ومقرات يتواجد فيها إرهابيين في مرزق والقطرون وأم الأرانب وضواحي سبها أسفرت عن سقوط عدد من المتطرفين.

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    الدواعش وتنظيم القاعدة وجماعة الاخوان والمجرمين كتجار البشر وموارد الدولة والعصابات والمليشيات وحكومة النفاق معا ضد الجيش
    الجيش يحارب التطرف والارهاب والعصابات والخوارج والحكومات النافقة والمتسلقة
    فهل بعد هذا يقال الجيش على باطل؟

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