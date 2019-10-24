اكتشف 10 معلومات عن هانيبال القذافي

1) هو هانيبال معمر القذافي الابن الرابع للعقيد معمر القذافي . والثالث من زوجته الحاجة صفية فركاش

2) ولد في 20 سبتمبر 1975

3) إختار له والده إسم هانبيال تيمنا بالقائد القرطاجني العسكري العظيم هانبيال حنبعل بن حملقار برقا (247 ق.م – 182 ق.م[2]) قائد عسكري قرطاجي ينتمي إلى عائلة بونيقية (فينيقية) عريقة، والذي يُنسب إليه اختراع العديد من التكتيكات الحربية في المعارك لا زالت معتمدة حتى اليوم ،والذي بلغ حنبعل أقصى الحدود المستحيلة لكي يهزم روما ويصبح مادة للأساطير حيث إحتل معظم إيطاليا وحاصر روما 15 عاما.

4) حصل هانبيال القذافي على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال واقتصاديات ولوجستيات النقل البحري وذلك من جامعة كوبنهاغن لإدارة الأعمال

5) التحق بأكاديمية الدراسات البحرية في ليبيا عام 1993 وفي العام 1999 تحصل على شهادة ضابط مسئول على نوبة ملاحية وشهادة بكالوريوس في الملاحة البحرية

6) تدرج في عدة وظائف قيادية على عدد من سفن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري وتحصل خلالها على شهادة كبير ضباط وربان آعالي بحار نظام مشترك من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في 2003.

7) كان أول شخص يعين بمنصب ماسمي “المستشار الأول للجنة إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري” حيث تم تعيينه في هذا المنصب عام 2007

8) تعرض هانيبال عام 2015 إلى عملية اختطاف حيث تم استدراجه عبر سيدة أقنعته بالقدوم إلى لبنان لمتابعة قضية شقيقه سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية،

9) ما أن وصل لبنان حتى تم خطفه من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. تم إطلاق سراحه، وتحفظ عليه الأمن اللبناني ووجه له تهمة “تحقير القضاء“،

10) في مطلع 2017، أصدر القضاء اللبناني حكمه ببراءته، ونص الحكم على إبطال التعقبات بحق هانيبال القذافي، وإعلان براءته في الجرم المسند إليه وإطلاقه فورًا، لكنه القضاء اللبناني أبقى عليه أسيرا بضغط من حركة أمل الشيعية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

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