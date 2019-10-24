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مصادر: سقوط قذائف هاون عشوائية بمنطقة الفروسية

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكدت مصادر محلية وشهود عيان سقوط عدة قذائف هاون عشوائية بالقرب من الفروسية بمنطقة طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس .

وبالامي شهدت العاصمة طرابلس انفجارات عنيفة وتساقط عدد من قذائف المدفعية الثقيلة عشوائياً بحسب شهود عيان وسكان محليون.

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