مصادر: سقوط قذائف هاون عشوائية بمنطقة الفروسية

أكدت مصادر محلية وشهود عيان سقوط عدة قذائف هاون عشوائية بالقرب من الفروسية بمنطقة طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس .

وبالامي شهدت العاصمة طرابلس انفجارات عنيفة وتساقط عدد من قذائف المدفعية الثقيلة عشوائياً بحسب شهود عيان وسكان محليون.

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