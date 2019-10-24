مصادر: سقوط قذائف هاون عشوائية بمنطقة الفروسية

أكدت مصادر محلية وشهود عيان سقوط عدة قذائف هاون عشوائية بالقرب من الفروسية بمنطقة طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس .
وبالامي شهدت العاصمة طرابلس انفجارات عنيفة وتساقط عدد من قذائف المدفعية الثقيلة عشوائياً بحسب شهود عيان وسكان محليون.
أكدت مصادر محلية وشهود عيان سقوط عدة قذائف هاون عشوائية بالقرب من الفروسية بمنطقة طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس .
وبالامي شهدت العاصمة طرابلس انفجارات عنيفة وتساقط عدد من قذائف المدفعية الثقيلة عشوائياً بحسب شهود عيان وسكان محليون.
الله يهديهم – الله يهديهم – الله يهديهم
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