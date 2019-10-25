معتبرًا ليبيا إرث أجداده..مجلس النواب يستنكر تصريحات “أردوغان” حول ليبيا

أخبار ليبيا24

استنكر مجلس النواب الليبي ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح منتدى ( تي ار تي ) بمدينة اسطنبول حول حق التدخل في الشأن الليبي باعتبار ليبيا إرث أجداده.

وأضاف مجلس النواب في بيان له :”وكأنه بهذه المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم”.

وتابع مجلس النواب :”لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي أن إرث أجداده في ليبيا إرث بغيض من القهر والتعسف والظُلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار”.

وأكد مجلس النواب أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها ولن نسمح لأيً كان بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد المجلس على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي والحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون.

وكان أردوغان صرح الإثنين الماضي في منتدى “تي ار تي” بالقول ” إن تركيا تتواجد في ليبيا لأن هذا حقها وحق إخوانها في المستقبل.. ولنشارك القدر مع إخواننا.. وتركيا تتواجد في كل جغرافيتها القديمة لها وتقدم المساعدة لكل من يطلب منها ذلك”.

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