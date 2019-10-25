أبرز مستجدات ملف اعتصام المعلمين والمعلمات

أعلن مدير مكتب مراقبة التعليم في الزاوية، البشير مصطفى الأخضر، أنه تشرّف بإعفاء وزارة التعليم من مهامه في الزاوية، لأنه أعلن رفضه إحالة أسماء المعلمين للوزارة، لأنه كان يقف مع حقوقهم وتحسين أوضاعهم.

وخاطب الأخضر، عبر صفحة مكتب مراقبة التعليم في الزاوية على الفيسبوك، مدراء مكاتب وموظفين بمراقبة تعليم الزاوية ومدراء مدارس والمعلمين والمعلمات، أنه تشرّف بالعمل معهم ولم يجد منهم إلا الاحترام والتقدير.

وأثار قرار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، بإعفاء 20 مديرا لمكاتب مراقبة التعليم من تكليفاتهم بإدارة المكاتب التعليمية بمدنهم، وتكليف آخرين لإدارة المكاتب التعليمية، الجدل بين المعلمين والمعلمات الذين أعلنوا اعتصامهم وأنهم لن يتراجعوا عنه، إلا بتنفيذ مطالبهم.

وقبل أن تصدر وزارة التعليم، قرارها بإعفاء مدراء المكاتب، أعلنت تشكيلها لجنة خاصة للتواصل مع مراقبي التعليم ومديري المدارس والمعلمين بالبلديات، التي لم تبدأ فيها الدراسة، للاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم، بهدف إنهاء الاعتصام وفتح المدارس المقفلة أمام التلاميذ والطلاب.

من جهتها، ذكرت معلمة باحدى المدارس التي أعلنت اعتصامها في حديثها لـ218، أن قرار الوزارة بتشكيل لجنة للتواصل مع المعتصمين، هدفها الأساسي هو إقناع المعتصمين بضرورة فتح المدارس، لا كما ذكرت الوزارة الاستماع لمطالبهم.

ووصفت المعلمة المعتصمة في حديثها، قرار وزارة التعليم، بإعفاء مدراس المكاتب في البلديات التي رفضت التواصل مع الوزارة، يُشكّل تصعيدا خطيرا وينسف أي تسوية أو تفاهم بينهم وبين وزارة التعليم.

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