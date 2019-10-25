مجلس النواب يردّ على أردوغان: إرث أجدادك في ليبيا بغيض من القهر والظلم

استنكر مجلس النواب، ما ورد بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في افتتاح منتدى “تي ار تي” بمدينة إسطنبول حول حق التدخل في الشأن الليبي، باعتبار ليبيا إرث أجداده وجغرافيتها جزء من الإمبراطورية العثمانية البائدة.

وأوضح المجلس في بيان استنكاره، أن الرئيس التركي يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة، المسيطرة على طرابلس.

وأشار مجلس النواب، في بيانه بقوله أن أردوغان يحاول أن ينسى أو يتناسى أن إرث أجداده في ليبيا إرث بغيض من القهر والتعسف والظُلم، انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلّمت تركيا ليبيا لـ “إيطاليا الفاشية” لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الإستعمار.

وأكد المجلس أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة إستعمارها، وأنها لن نسمح لأيً كان بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد مجلس النواب في بيانه، على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي وحرصه على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها عوضاً عن مثل هذه التصريحات الإستعمارية والتدخل في الشأن الداخلي الليبي.

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