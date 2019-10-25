الحويج يطلع بوغدانوف على حقيقة الأوضاع في ليبيا ورؤية المؤقتة لما بعد تحرير طرابلس

خلال مشاركته في قمة روسيا افريقيا المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة “عبدالهادي الحويج”، بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وافريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

ووفقا للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة على موقع “فيس بوك” تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وكذلك مناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأطلع الحويج بوغدانوف على حقيقة الأوضاع في ليبيا والجهود التي يبذلها مجلس النواب الليبي والاجسام المنبثقة عنه المتمثلة في الحكومة الليبية المؤقتة والجي الليبي، كما سلم له ملفاً متكاملاً يتضمن رؤية الحكومة الليبية المؤقتة لمرحلة ما بعد تحرير طرابلس مؤكداً ان ليبيا الجديدة ستكون لكل الليبيين يُحتكم فيها لإرادة الشعب الليبي بكافة الوانه وتوجهاته شريطة أن تحتكر الدولة فقط للسلاح والقوة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة والإرهاب والخارجين عن القانون من الليبيين والأجانب ضماناً لقيام الدولة المدنية الديمقراطية.

وأ ضح وزير خارجية المؤقتة، أن هدف الجيش الليبي من تحرير العاصمة طرابلس هو استعادة الدولة وضمان الحريات العامة والفردية وحقوق الانسان ودولة القانون والمؤسسات فقط دون تهديد ودون خوف ودون مليشيات وسجون سرية وبكل حرية وديمقراطية، وفقا للمنشور.

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