شهود عيان: انفجارات عنيفة تهز العاصمة طرابلس

تشهد العاصمة طرابلس في هذه الاثناء انفجارات عنيفة بعدد من محاور القتال وفقاً لشهود عيان وسكان محليون.

وأكد شهود عيان سماع عدة انفجارات متتالية ناجمة عن المدفعية الثقيلة في محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وقال شهود العيان أن انفجارات قوية جدا تسمع بوضوح من منطقة حي الاسلامي باتجاه الجبس في هذه الأثناء.

وكانت مصادر محلية وشهود عيان أكدت في وقت سابق سقوط عدة قذائف هاون عشوائية بالقرب من الفروسية بمنطقة طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس .

وكان المركز الاعلامي اللواء 73 مشاة، قد أعلن عن وصول قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة، إلى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، وستقوم خلال الساعات القادمة بعملية كبيرة تحت مسمى عملية شهداء الـ73، بعد وضع الخطه الكاملة.

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