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السراج يصل أذريبجان لحضور قمة عدم الانحياز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان لحضور القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تستضيفها العاصمة الأذرية، وتبدأ أعمالها اليوم الجمعة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن القمة تنعقد هذا العام تحت عنوان “التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر”.

وأشار المكتب الإعلامي، إن القمة ستتبنى 3 وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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