الوطنية للنفط توقع مذكرة دعم مشروع الإرشيف المركزى لمصلحة الآثار

وقّعت مصلحة الآثار والموسسة الوطنية للنفط، مذكرة اتفاق لدعم مشروع الإرشيف المركزى لمصلحة الآثار ومشروع رقمنة مكتبة مركز الدراسات التاريخية.

وحضر مراسم التوقيع، الذي عُقد بمقر رئاسة مصلحة الاثار بالسراى الحمراء في طرابلس، رئيس مصلحة الآثار ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وسفير ليبيا لدى منظمة اليونسكو، وعدد من مدراء الإدارات بمصلحة الاثار والموسسة الوطنية للنفط، إضافة للمهتمين بمجال الآثار.

ويذكر أن المشروعان يعدّان من المشاريع الإستراتيجية لدى مصلحة الاثار ومركز الدراسات التاريخية، ويتوقع الانتهاء منهما خلال فترة زمنية تصل إلى اثنى عشر شهرا، وسيكون لهما دور كبير فى تسهيل حصول الباحثين على المعلومات من خلال رقمنة الإرشيف والمكتبة إضافةإلى الحفاظ على هذا الإرث الثقافى الهام.

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