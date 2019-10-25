مصادر: قصف جوي على مواقع للوفاق في صلاح الدين جنوب طرابلس ..اخر المستجدات

ذكرت مصادر عسكرية ان سلاح الجو التابع للجيش الوطني نفذ غارات جوية على مواقع لقوات الوفاق بمحور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وشهدت العاصمة طرابلس في الساعات الاولى من صباح اليوم انفجارات عنيفة بعدد من محاور القتال وفقاً لشهود عيان وسكان محليون.

وأكد شهود عيان سماع عدة انفجارات متتالية في محور طريق المطار وصلاح الدين وحي الاسلامي باتجاه الجبس بالعاصمة طرابلس.

وكانت مصادر محلية وشهود عيان أكدت في وقت سابق سقوط عدة قذائف هاون عشوائية بالقرب من الفروسية بمنطقة طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس .

وكان المركز الاعلامي اللواء 73 مشاة، قد أعلن عن وصول قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء 73 مشاة، إلى محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، وستقوم خلال الساعات القادمة بعملية كبيرة تحت مسمى عملية شهداء الـ73، بعد وضع الخطه الكاملة.

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