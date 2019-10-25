داخلية الوفاق تجتمع مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير القانونية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وبعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية العاملة بملف الهجرة لدى ليبيا.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا في العاصمة التونسية، عمل “مجموعة ما بعد تاجوراء” وأوضاع المهاجرين المنقولين من المراكز المقفلة، بقرار وزير الداخلية المفوض.

وتطرق الاجتماع المشترك، إلى عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين وما تواجهه من صعوبات، إضافة إلى طلب المنظمات بشأن إعفاء المهاجرين من رسوم التأشيرة، وإدعاءات الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرين في مراكز الإيواء.

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