بينهم تابعون للمؤقتة..عبد الجليل يقيل 20 مراقبا للتعليم بالبلديات

أصدر وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل، الخميس، قرارًا بإعفاء 20 مراقبًا من مهامهم الوظيفية كمراقبين للتعليم بعدد من البلديات، وتعيين بدلا منهم.

وتضمّن القرار إعفاء مراقبي التعليم في كل من، الجفرة، الحرابة، بني وليد، وادي البوانيس، سبها، رقدالين، الشقيقة، زليتن، أوباري، غات، الجميل، براك الشاطئ، الزاوية المركز، مزدة، العجيلات، بنت بية، مسلاتة، سواني بني آدم، الزاوية الجنوب، وصرمان.

يشار إلى أن القرار شمل بلديات تابعة للحكومة الليبية المؤقتة ولا تدخل ضمن نطاق ولاية حكومة الوفاق مثل الجفرة وسبها وبراك الشاطئ.





وكان قد أصدر عثمان عبد الجليل، كتابا، الثلاثاء، موجها إلى مراقبي التعليم ببعض بلديات المنطقة الغربية، ومديري المدارس بمراقبات التعليم الواردة في الكتاب، نوه خلاله إلى أن ما يقومون به من إيقاف للدراسة يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي بموجب أحكام المادة (238) من قانون العقوبات، داعيا، كل من يشملهم الخطاب، إلى تمكين الطلاب من الذهاب إلى مدارسهم بأجل أقصاه، الأحد القادم، محذرا المخالفين بإيقافهم عن العمل وإحالة أسمائهم إلى مكتب النائب العام.

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