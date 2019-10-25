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عبدالرحمن السويحلي يطالب حكومة الوفاق بإعلان حالة النفير العام

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عبدالرحمن السويحلي، الذي كان يشغل رئاسة المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوفاق بتوفير متطلبات “عملية بركان الغضب”، والتنفيذ الفعلي والشامل لحالة النفير العام.

ونشر السويحلي صورا لهُ، صُحبة مسلحين تابعين لحكومة الوفاق، بمحور الكازيرما، عبر صفحته الشخصية على تويتر، وكتب عليها: على بعد أمتار من قصر بن غشير، نُجدد اليوم العزم مع “الأبطال على دحر العدوان”.

وأضاف عبدالرحمن السويحلي، أنه أكد للمسلحين أنهم هُم صُنّاع السلاح الحقيقيون على الأرض، وليس على مآدب فنادق تونس، في إشارة للاجتماع الذي عُقد مؤخرا جمع طيف من الإسلاميين وأخرى محسوبة على التيار المدني، في العاصمة التونسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لا اعتقد انه نفير عام بعد – مجرد احترازات ودوريات قوات الامن بشكل طبيعي لحماية المؤسسات والمواطنين وسكّان المناطق من السرقات الجريمة او اي نوع من الشبهات الخارجة عن العرف الليبي .

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