عبدالرحمن السويحلي يطالب حكومة الوفاق بإعلان حالة النفير العام

طالب عبدالرحمن السويحلي، الذي كان يشغل رئاسة المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوفاق بتوفير متطلبات “عملية بركان الغضب”، والتنفيذ الفعلي والشامل لحالة النفير العام.

ونشر السويحلي صورا لهُ، صُحبة مسلحين تابعين لحكومة الوفاق، بمحور الكازيرما، عبر صفحته الشخصية على تويتر، وكتب عليها: على بعد أمتار من قصر بن غشير، نُجدد اليوم العزم مع “الأبطال على دحر العدوان”.

وأضاف عبدالرحمن السويحلي، أنه أكد للمسلحين أنهم هُم صُنّاع السلاح الحقيقيون على الأرض، وليس على مآدب فنادق تونس، في إشارة للاجتماع الذي عُقد مؤخرا جمع طيف من الإسلاميين وأخرى محسوبة على التيار المدني، في العاصمة التونسية.

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