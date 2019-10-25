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صحة الوفاق تطالب بمحاسبة من يقف وراء استهداف الأطقم الطبية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، استهداف المستشفيات الميدانية والأطقم الطبية، والتي كان آخرها استهداف مستشفيين ميدانيين وسيارات إسعاف بمنطقتي صلاح الدين ووادي الربيع.

وجددت الوزارة دعوة حكومة الوفاق، للرد ومعاقبة من وراء استهداف الأطقم الطبية، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وأعلن مركز الطب الميداني والدعم، تمكّن فريق الاسعاف التابع للمستشفى الميداني صلاح الدين، من توفير ممر آمن لخروج عدد من عائلة من منطقة خلة الفرجان، بعد تعرض منازلهم لوابل من القذائف العشوائية .

من جهة أخرى، ذكرت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن فريق الاغاثة التابع للهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب بنغازي والشؤون الاجتماعية بنغازي، قام بتوزيع مساعدات غذائية وغير غذائية للنازحين من مناطق ” مرزق، طرابلس، غدوة، سبها” وأن عدد الأسر المستفيدة من هذه المساعدات 402 أسرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • Avatarاخبار عربية . اليوم .:
    25 أكتوبر، 2019 الساعة 6:01 ص
    اخبار عن عاصفة امطار تجتاح دولة مصر والسودان وبعض مدن الجزاءر وتونس بشكل لم تشهده المناطق من قبل ..!!!! أدت الى وفاة العشرات من القتلى وهبوط في الجسور والطرقات العامة والمباني الشاهقة – ولم يعلن عن عدد القتلى وحصرهم حتى الان على الجميع التنبيه عن عدم لمس الأجهزة الكهربائية والوقوف بعبدا عن أعمدة الكهرباء محطات التغذية قي حالة نزول الأمطار او الأماكن الكهربائية المكشوفة .

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