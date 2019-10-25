صحة الوفاق تطالب بمحاسبة من يقف وراء استهداف الأطقم الطبية

استنكرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، استهداف المستشفيات الميدانية والأطقم الطبية، والتي كان آخرها استهداف مستشفيين ميدانيين وسيارات إسعاف بمنطقتي صلاح الدين ووادي الربيع.

وجددت الوزارة دعوة حكومة الوفاق، للرد ومعاقبة من وراء استهداف الأطقم الطبية، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

وأعلن مركز الطب الميداني والدعم، تمكّن فريق الاسعاف التابع للمستشفى الميداني صلاح الدين، من توفير ممر آمن لخروج عدد من عائلة من منطقة خلة الفرجان، بعد تعرض منازلهم لوابل من القذائف العشوائية .

من جهة أخرى، ذكرت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أن فريق الاغاثة التابع للهلال الأحمر الليبي فرع بنغازي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب بنغازي والشؤون الاجتماعية بنغازي، قام بتوزيع مساعدات غذائية وغير غذائية للنازحين من مناطق ” مرزق، طرابلس، غدوة، سبها” وأن عدد الأسر المستفيدة من هذه المساعدات 402 أسرة.

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