ليبيا تتولى رئاسة مجلس الوزراء العرب عن شؤون البيئة في القاهرة

تولت ليبيا رئاسة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في الدورة 31 للمجلس، المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وانتخبت ليبيا بالإجماع كافة الدول العربية الأعضاء لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة .

وألقى وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ورئيس وفد ليبيا، ميلاد الطاهر، كلمة شكر فيها للوزراء ورؤساء الوفود، مشيرا أن ليبيا تولي مشاكل البيئة المحلية والإقليمية اهتماما خاصا، وقامت خلال السنوات الماضية بالعديد من المجهودات والأنشطة ذات الطابع المحلي والإقليمي والدولي لمعالجة مشاكل البيئة.

وأضاف الطاهر، أن ليبيا كانت من الدول السباقة إلى إصدار قانون عام لحماية البيئة سنة 1982، وإنشاء هيئة عامة للبيئة سنة 1985 تتولى مسؤلية الإشراف على حماية البيئة ووقعت على العديد من الاتفاقات الإقليمية والدولية في مجال حماية البيئة.

وأكد وزير الحكم المحلي، على أهمية التعاون العربي وأهمية المزيد من التواصل وتفعيل دور المجلس في الدول الأعضاء في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز تنفيذ خطط أهداف التنمية المستدامة ومضاعفة الجهود لتحقيق الأمن البيئي في مختلف الدول العربية.

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