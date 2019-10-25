الوطنية للنفط تبحث التعاون مع سوناطراك الجزائرية

التقى رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، والوفد المرافق له، أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، مع الرئيس والمدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أن صنع الله اطلع الجانب الجزائري عن خطط المؤسسة لزيادة الانتاج النفطي والغازي بليبيا، ودعا الجانب الجزائري للمساهمة في تنفيذ هذه الخطة.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وسوناطراك الجزائرية، وبهدف مناقشة سبل التعاون المشترك التي من شأنها المساعدة في رجوع سوناطراك لمزاولة نشاطها في ليبيا وتعزيز العلاقات النفطية المشتركة، وقد أكد وفد المؤسسة امتنانه لما أنجزته سوناطراك من مسوحات سيزمية وحفر استكشافي ضمن متطلبات الاتفاقية المبرمة معها، إضافة إلى ذلك حث وفد المؤسسة سوناطراك على أهمية استكمال مخطط التطوير للقطعة م.ن. 65 وكذلك استكمال الالتزامات فيما يتعلق بالقطع 95/96 في حوض غدامس.

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