يشارك عدد من موظفي ديوان مجلس النواب في ورشة العمل المقامة في العاصمة التونسية التي ينظمها المعهد الوطني الديمقراطي (NDI) حول ( دور اللجان البرلمانية )

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن ورشة العمل التي تتواصل ليومين اثنين وتهدف لتحقيق الاستفادة لموظفي الديوان من خلال الخبرات والتجارب الدولية لدى المعهد الوطني الديمقراطي.

