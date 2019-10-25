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النواب الليبي: تصريحات أردوغان حول إرث أجداده العثمانيين في ليبيا مغالطة تاريخية لتغطية دعمه للإرهاب

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

استنكر مجلس النواب الليبي، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن حق بلاده التدخل في الشأن الليبي باعتبار أن ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزء من الإمبراطورية العثمانية.

وقال مجلس النواب في بيان، صدر يوم الخميس، إن أردوغان بهذه “المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة.

وأضاف البيان: “لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي، أن إرث أجداده في ليبيا، إرث بغيض من القهر والتعسف والظلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 ، والتي بموجبها سلمت تركيا، أراضي ليبيا لإيطاليا الفاشية، لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض”.

وأردف البيان: “إن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، ولن نسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية، وإذ نرفض ونستنكر ما ورد بكلمة الرئيس التركي، نؤكد على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي، ونحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها، عوضا عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية، والتدخل في الشأن الداخلي الليبي، ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون”.

وفي وقت سابق قال أردوغان إن “الأتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم في المستقبل”، مضيفا خلال كلمة له الاثنين في منتدى آرتي باسطنبول، أن “الأتراك اليوم يتواجدون في جغرافيتهم احتراما لإرث الأجداد، فهم من نسل “يونس أمره” في إشارة إلى القاضي العثماني الشهير.

ووصف أوردوغان بلاده تركيا بوريث الإمبراطورية العثمانية، مشيرا إلى سعيه لإحياء ما وصفه بالمجد القديم للأتراك.

المصدر: RT

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • تركيا تعهدت في اتفاقها مع ايطاليا بعدم المطالبة مستقبلا بمناطق نفوذها السابقة في شمال أفريقيا مادفع بفرنسا إلى احتلال مناطق تيبستي عام ١٩١٦ باعتبارها مناطق سائبة.

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  • اسكت يااردوغان ياحمار ..الاتراك هم من تركوا خلف سد يأجوج ومأجوج مفسدون فى الارض ةمصيرهم الهلاك على يد هذا الغبى الاحمق الذى يتصور نفسه هتلر واصيب بالسعار ويحن لعهد الاستعمار بين الكبار الذين يسخرون منهم فكيف لهذا الفأر ان يناطح الدب الروسى والفيل الامريكى والاسد السورى وقسد الكردى والنتيجة ان كل جعجعته الغبية تعجل بنهايته فترامب يسخر منه فى رسالة مسربة ويقول له لاتكن احمق والا سادمر اقتصادك وانسحب الامريكان ليسلموه للروس ليسخر منه بوتن وهو يستعجل اثناء الاجتماع المنفرد معه وقبل انصراف الصحفيين يفتح المهبول خريطة سوريا ظنا انه سيلتهم جزء منها فاشار بوتن اليه لاغلاق هذا الملف وليسمع الاملاءات الروسية اول بند فى البيان المشترك الحفاظ على وحدة الاراضى السورية واى بند بعد ذلك لا قيمة له لان الغبى وقع على اعتراف بانه لا حق له فى سوريا فالروس انتشروا فى منبج وكوبانى وحرموا عليه عاصمة الكرد القامشلى فى البيان وكل ما حصل عليه جوريات مشتركة مع الروس بعمق عشرة كيلو متر وانتشار جيش النظام السورى ومحاربة الارهاب بالمفهوم الروسى يعنى مليشيات اردوغان السورية اما فى ليبيا فلا يستطيع ان يحقق اى شئ مجرد جعجعة فارغة والجيش الوطنى بمساعدة الاشقاء قادرين على سحق الخونة المتعاونين معه وجعلهم كعصف ماكول ولا مكان لاى مهبول .

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  • جعجعة اردوغان الفارغة الهدف منعا ارضاء بعلولته امينة فامينة مرات سى السئ اردوغان هى الحاكم الفعلى لتركيا وتصحب قردو فى مل مناسبة ويحاول ارضائها باى شكل عين زوج بنتها وزيرا للمالية لتصبح اموال تركيا فى يد امينة اردوغان الغير امينة فشنطة يدها ثمتها 50 الف دولار وهى تحب المظاهر فبتى لها اردوغان قصر جديد الف غرفة وحصل على قصر طائر ثمنه 500 مليون دولار من تميم طفله المدلل ومع ذلك لم ترضى عنه امينة فطلبت منه اعادة السلطنة العثمانية وادخلته فى شر اعماله وسياتى يون يلبس السلطانية فى مستشفى الامراض العقلية فترامب وبوتن بيتسلوا عليه الان ويسخروا من غباوته بينما انصرف عنه العقلاء من قيادات حزبه ولم يبقى حوله الا امعات مطيعة له يقودها للهاوية

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