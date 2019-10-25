النواب الليبي: تصريحات أردوغان حول إرث أجداده العثمانيين في ليبيا مغالطة تاريخية لتغطية دعمه للإرهاب

استنكر مجلس النواب الليبي، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن حق بلاده التدخل في الشأن الليبي باعتبار أن ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزء من الإمبراطورية العثمانية.

وقال مجلس النواب في بيان، صدر يوم الخميس، إن أردوغان بهذه “المغالطة التاريخية يسعى لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة.

وأضاف البيان: “لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي، أن إرث أجداده في ليبيا، إرث بغيض من القهر والتعسف والظلم انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 ، والتي بموجبها سلمت تركيا، أراضي ليبيا لإيطاليا الفاشية، لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض”.

وأردف البيان: “إن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، وتمتلك القدرة للدفاع عن نفسها في مواجهة أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، ولن نسمح لأي كان بالتدخل في شؤونها الداخلية، وإذ نرفض ونستنكر ما ورد بكلمة الرئيس التركي، نؤكد على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي، ونحرص على المحافظة عليها وتنميتها وتطويرها، عوضا عن مثل هذه التصريحات الاستعمارية، والتدخل في الشأن الداخلي الليبي، ودعم الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون”.

وفي وقت سابق قال أردوغان إن “الأتراك يتواجدون في ليبيا وسوريا، من أجل حقهم، وحق إخوانهم في المستقبل”، مضيفا خلال كلمة له الاثنين في منتدى آرتي باسطنبول، أن “الأتراك اليوم يتواجدون في جغرافيتهم احتراما لإرث الأجداد، فهم من نسل “يونس أمره” في إشارة إلى القاضي العثماني الشهير.

ووصف أوردوغان بلاده تركيا بوريث الإمبراطورية العثمانية، مشيرا إلى سعيه لإحياء ما وصفه بالمجد القديم للأتراك.

المصدر: RT

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