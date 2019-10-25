توقعات بمشاركة ليبيا في اجتماعات الدول المصدرة للغاز خلال نوفمبر

توقع مختصون في ملف الطاقة، أن تشارك ليبيا في الاجتماعات المقبلة لمنظمة الدول المصدر للغاز الطبيعي، إلى جانب دول رائدة في صناعة الغاز بينها روسيا وترينيداد وتوباغو والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا.

ونوه المختصون إلى أن ليبيا شاركت في النسخة الماضية من اجتماعات المنظمة، والتي استضافتها روسيا أخيرا، حسب وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وفي سياق متصل، قال رئيس المنظمة، يوري سينتيورين، إن غينيا الاستوائية ستستضيف اجتماعات في نسختها الخامسة، في الفترة بين 26-29 من نوفمبر المقبل.

وأوضح سنتيورين أن القمة السادسة ستستضيفها الجزائر العام المقبل. يذكر أن حث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، التقى قبل أيام سينتيورين، حيث بحث معه سبل التعاون بين ليبيا ومنظمة الدول المصدرة للغاز، في إطار البحث عن شركاء دوليين للرفع من قدرة الإنتاج في ليبيا.

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