البعثة الأممية تنفي تصريحات الوفاق حول اتهامها بالتواطؤ مع الجيش

نفت البعثة الأممية في ليبيا، تصريحات أحد مسؤولي معسكر الوفاق، أنها متواطئة مع الجيش الوطني في استهداف المستشفيات الميدانية.

وجاء النفي، في تصريح للقائم بأعمال مكتب الإعلام بالبعثة في ليبيا، جان العلم، لموقع “أصوات مغاربية”، الذي أكد فيه أن البعثة الأممية لا تشارك إحداثيات مواقع المستشفيات والمراكز الميدانية الطبية مع أي طرف في ليبيا.

وأكد العلم، في تصريحه، إن البعثة الأممية تستنكر استهداف المستشفيات الميدانية والأطقم الطبية، موضحا أن هذه الاستهدافات محرمة دوليًا بموجب القانون الدولي والإنساني.

وكان أحد مسؤولي حكومة الوفاق، المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب عبدالباسط تيكة، قد اتهم البعثة الأممية في ليبيا، بالتواطؤ عبر تسليم الجيش الوطني إحداثيات مواقع المستشفيات الميدانية، لقصفها.

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