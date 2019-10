الخرطوش: قوة تابعة للواء 73 ستنفذ مهمة كبير خلال الساعات المقبلةليبيا

أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة، منذر الخرطوش، وصول قوة الاقتحام 35 التابعة للواء 73 مشاة، للعاصمة طرابلس مشيرًا إلى أنها دُعّمت بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة، لتنفيذ “عمل كبير” في ميدان القتال، خلال الساعات القادمة بعد وضع الخطة الكاملة تحت مسمى عملية شهداء الـ73.

وأوضح الخرطوش، أن عدد من مقاتلي القوة تحت إمرة اللواء علي القطعاني، تلقوا في وقت سابق تدريبات في مدرسة الصاعقة والمظلات

