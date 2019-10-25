الثني يُصدر سلسلة قرارات لتحسين البنية التحتية

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني خلال الساعات الماضية جملة من القرارات التي تهدف لتعزيز البنية التحتية في عدد من المدن.

وشملت القرارات مشروعات لوزارة الصحة من بينها منح الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد عن طريق المناقصة لغرض تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الحوادث والطوارئ في مدينة طبرق بتكلفة قدرها 30 مليون دينار بسعة 60 سريرا ووفقا للقرار فإن القيمة ستسيل بقرار منفصل.

ومن ضمن سلسلة قرارات الحكومة المؤقتة فقد أذن الثني لجهاز تنمية وتطوير المدن بالبدء في التعاقد عن طريق المناقصة بقيمة بلغت 934 ألف دينار لإنشاء مبنى لفرع إدارة الأمن المركزي في مدينة طبرق على أن يتم تسييل المبلغ بقرار لاحق وبحسب جاهزية الدفع.

المنطقة الجنوبية كانت هي الأخرى ضمن سلسلة قرارات الثني بعد عقده اجتماعا مطولا أمس مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي ورئيس المجلس التسييري لبلدية أوباري أحمد ماتكو اتخذ رئيس الحكومة المؤقتة على إثره قرارات تقضي بصيانة 8 مدارس وحفر آبار ومشروعات متعلقة بالصرف الصحي.

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