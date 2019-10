بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمدينة سوتشي الروسية مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، تطورات الأزمة الليبية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أن اللقاء تناول تطورات عدد من الملفات الراهنة على الساحة القارية، كمستجدات الأوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الأفريقية وجهود تسويتها سياسياً، وعلى رأسها الملف الليبي.

