العوامي: لن يكون للإرهاب مكان بيننا

قال الناطق باسم بالمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العقيد محمد فرج العوامي، «إن القوات المسلحة، عازمة على تخليص ليبيا ممن تبقى من الإرهاب والميليشيات.

وأكد العوامي، تعهد قائد القوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بأنه لن يكون للإرهاب مكان في ليبيا.

وأشار العوامي، إلى أن القوات المسلحة تقاتل المجموعات والعصابات التي فرت هاربة من بنغازي، لتجتمعَ مع شركائِها في الشر والإرهاب والظلم في مدينة طرابلس، ومدنِ المنطقة الغربية التي تسيطر عليها مليشياتُ الإجرام”

