«الأرصاد»: اعتدال الطقس شرقا.. وتكاثر السحب على الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على غالب المناطق الشرقية، بينما تتكاثر السحب على بعض مناطق غرب ليبيا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم الجمعة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقعة تسجيلها على غالب مناطق شمال ليبيا بين 22 و27 درجة مئوية، وبين 26 و30 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس أجدير حتى مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، قد يصحبها سحب رعدية، وتكون الفرصة أفضل بداية يوم الأحد.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، تتحول غدا إلى شمالية شرقية، بينما تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 30 درجة مئوية على سرت.

سرت والخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده:

السماء قليلة السحب، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمكار متفرقة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

الطقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية إلى شمالية شقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و30 درجة مئوية.

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