الدينار ينهي الأسبوع بارتفاع أمام العملات الأجنبية

أنهت العملات الأجنبية تداولات أمس على انخفاض أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وخسر الدولار من قيمته أمس الخميس قرشا وبيع بـ4.14 دنانير، في حين بيع اليورو مساء أمس بـ 4.55 دينار.

حالة الانخفاض هذه شملت الذهب عيار 18 وبيع الغرام الواحد منه بـ145 دينارا.

أما العملات العربية والأجنبية فقد انخفضت الليرة التركية من جديد بعد أربعة أيام من الاستقرار وبيعت أمس على صعيد الحوالات بـ71 قرشا لليرة.

أما الجنيه المصري فقد حافظ على قيمته لليوم الثاني على التوالي وبيع على الحدود الليبية المصرية بـ 25 قرشا للجنيه وحافظ الدينار التونسي على قيمته وبيع أمس بـ1.45 دينار.

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