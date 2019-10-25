تقرير يرصد آثار الحرب المُوجعة على نفط ليبيا

تقرير 218

على ما يبدو أن تداعيات الحرب في طرابس وحالة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة الغربية والجنوبية من ليبيا باتت تنعكس نتائجها على قطاع النفط بشكل كبير.

ورصدت الصحفية في موقع أويل برايس “تسفتانا باراسكوفا ” تأخر تنفيذ عمليات التنقيب لشركتي “إيني” و”بي بي” في ليبيا على الرغم من توقيع عقود مع مؤسسة النفط في أكتوبر الماضي من بينها عقد يقضي بشراء إيني حصة الرائد الإنجليزي في النفط بنسبة تفوق 42% على أن تبدأ الشركات الأجنبية في أعمالها مطلع العام الجاري إلا أنها تعطلت.

أويل برايس قالت في تقريرها إن ليبيا لم تحصل فيها عمليات استكشاف جديدة في السنوات الأخيرة بسبب الحروب بالإضافة للانقسام المالي والإداري الذي تعيشه المؤسسات في ليبيا.

وتطرقت الصحيفة أيضا لخطاب صنع الله للمجلس الرئاسي مطلع الشهر الجاري الذي طالب فيه بسرعة صرف الميزانيات المخصصة لتفادي أي تراجع في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة وبالرغم من تخصيص أموال للرئاسي إلا أن التقرير لم يخف أن كل هذه المعطيات من شأنها أن تعطل الأعمال الاستكشافية السنوات المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية