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معتبرًا أنها فضيحة دبلوماسية..محمود عبدالعزيز يستغرب من عدم لقاء السراج وبوتين

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أبدى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي استغرابه من تواجد السراج في قمة “سوتشي” في روسيا بوفد ضخم جداً ولا يوجد في أجندة هذه السفرة أي اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

واعتبر الورفلي هذا الأمر بـ “فضيحة دبلوماسية” ومن العيار الثقيل يجب أن يتم فيها إقالة وزير الخارجية والطاقم الذي معه.

وقال عضو المؤتمر الوطني :”نحن لدينا مرتزقة روس وأزمة مع روسيا والسراج يذهب لهم دون أجندة للاجتماع مع بوتين”.

واعترض على تسمية حكومة الوفاق بهذا المسمى مؤكدًا أنها حكومة “خصام” ترفض التوافق مع كل من يدعم التصدي لمن وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” وترفض التوافق مع الشباب في الجبهات، حاثاً كل المدونين والنشطاء والإعلاميين لعدم تكرار هذا الإسم.

وأكد الورفلي فشل حكومة الوفاق في دفع القوات المسلحة الليبية ونقل المعركة للجفرة على الأقل لتخوم أجدابيا والهلال النفطي، مشيراً إلى أن الخلل في إدارة المعركة واضح.

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  • انتى حمارة عبعزيزه ومغيب عن الواقع فهذه ليست المرة الاولى التى يتم فيها احتقار السراج المرة الاولى فى امريكا لم يستطع مقابلة حتى وزير امريكى فقك وكيل وزارة وبالتالى فان روسيا تعامله بنفس القدر لانه يمثل المليشيات الارهابية وتخيل ياعبدالعزى ان قائد الجيش الوطنى المنتصر خليفة حفتر ذهب الى اى دولة من يقابله رئيس الدولة فالناس مقامات لانه مدعوم بغالبية شعبية كبيرة اما فافى السراج فالكل يسه ويلعنه رغم انه جعل خده مداس لكل المليشيات ولا يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك والا سقط عنه القناع السياسى وانكشف انه داعشى وتصطاده الطائرات الامريكية المسيرة وبدلا من الكلام انت فى احضان الداعرات بالخارج ويدفع الثمن شباب جاهل مغرر به تعالى يعبغزيز يابومخ لذيذ وانزل لمحاور القتال وبعد ان تتهشم راسك ستعرف الحقيقة

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