المحجوب : الجيش يسيطر على أغلب المحاور بتخوم العاصمة

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي، العميد خالد المحجوب، أن الجيش يسيطر على أغلب المحاور على تخوم العاصمة، التي باتت تشهد هدوءا حذرا.

وأكد المحجوب ، أن قوات الجيش سيطرت في الأيام الماضية على عدة مواقع لمسلحي الوفاق، أهمها معسكر حمزة، ومناطق استراتيجية بمحور عين زارة، كما سيطر بشكل كامل على محور الخلاطات، مرجحا أن تشهد الساعات المقبلة لحظات حاسمة جدا.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

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