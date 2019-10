الحكومة المؤقتة تبحث مشاريع ستنفيذها في أوباري

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الخميس، مقترح المشاريع المزمع تنفيذها في بلدية أوباري

جاء ذلك خلال اجتماع الثني بديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة ضم وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية أوباري أحمد ماتكو، وعضو المجلس التسييري للبلدية، والمهندس المكلف من قبل مجلس الوزراء لتقييم المشاريع في هذه البلدية

وأعرب الثني عن موافقته على عدد كبير من هذه المشاريع المستوفية لشروط التعاقد، خاصة فيما يتعلق بالمياه وحفر الآبار، والخزانات، إضافة إلى صيانة عدد 8 مدارس.

