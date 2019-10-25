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مصدر عسكري بالوفاق يوضح تطورات الوضع في محاور جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد مصدر عسكري بمليشيات الوفاق أن أغلب محاور القتال جنوبي طرابلس، تشهد الجمعة هدوء مع محافظة قوات حكومة الوفاق على تمركزاتها.

وأفاد آمر محور السبيعة بمليشيات الوفاق علي عاشور، بأن الاشتباكات متوقفة في جنوب غربي طرابلس بعد وقوع مناوشات بالمدفعية الثقيلة والهاون الخميس في منطقة السبيعة ومحيطها، مؤكدا أن قواتهم عززت مواقعها داخل منطقة الطويشة ومصنع الهريسة قرب مطار طرابلس الدولي فيما وصف تمركزاتهم في محور سوق الخميس امسيحل بالمستقرة، على حد تعبيره

من جانبه أكد الناطق باسم ما يسمى قوة مكافحة الإرهاب عبدالباسط تيكة، أن الوضع في وادي الربيع يشهد هدوءا حذرا بعد اشتباكات وصفها بالعنيفة أمس الأول في محور الزطارنة، حسب قوله.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • تعودنا منكم الكذب وعندما تقولوا هدوء فهذا يعنى انهيار وانكسار للمليشيات الارهابية التى كانت تزعم انها ستصل لترهونة والجفرة والوطية واذا بهم يصلوا لقرقارش اما الجيش الوطنى فخطته من البداية معلنة استنزاف المليشيات على اسوار طرابلس بعيدا عن المناطق السكنية على طريقة درنة للحفاظ على سلامة المنشآت والمدنيين وبعد سحق المليشيات ينقض اهل طرابلس على فلولهم المتبقية ويحرروا مدينتهم بانفسهم اى ان التقدم ثم الانسحاب بهدف جر المليشيات الى خارج المناطق السكنية اثبت نجاحه مع تدمير مخازن الاسلحة فى العمق حتى ياتى وقت النصر القريب ان شاء الله

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