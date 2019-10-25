مصدر عسكري بالوفاق يوضح تطورات الوضع في محاور جنوب طرابلس

أكد مصدر عسكري بمليشيات الوفاق أن أغلب محاور القتال جنوبي طرابلس، تشهد الجمعة هدوء مع محافظة قوات حكومة الوفاق على تمركزاتها.

وأفاد آمر محور السبيعة بمليشيات الوفاق علي عاشور، بأن الاشتباكات متوقفة في جنوب غربي طرابلس بعد وقوع مناوشات بالمدفعية الثقيلة والهاون الخميس في منطقة السبيعة ومحيطها، مؤكدا أن قواتهم عززت مواقعها داخل منطقة الطويشة ومصنع الهريسة قرب مطار طرابلس الدولي فيما وصف تمركزاتهم في محور سوق الخميس امسيحل بالمستقرة، على حد تعبيره

من جانبه أكد الناطق باسم ما يسمى قوة مكافحة الإرهاب عبدالباسط تيكة، أن الوضع في وادي الربيع يشهد هدوءا حذرا بعد اشتباكات وصفها بالعنيفة أمس الأول في محور الزطارنة، حسب قوله.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

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