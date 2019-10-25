القوة المساندة طرابلس توجه اتهامات خطيرة للبعثة الأممية.. وتهدد سلامة

ليبيا – قال آمر القوة المساندة طرابلس التابعة لأركان الوفاق المقدم عبدالرزاق عصمان إنه بعد زيارة فريق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمستشفيات الميدانيـة التابعة لعملية بركان الغضب وتوثيقها لاحظ الجميع الإستهداف الدقيق والمباشر لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية وإصابة البعض من الأطباء والمسعفين.

عصمان حذّر في بياناً نشره المكتب الإعلامي للقوة المساندة طرابلس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والأمم المتحدة الداعمة لما أسماه بـ”مجرم الحرب” حفتر (القائد العام للقوات المسلحة ) من الإستمرار في الأعمال التي وصفها بـ”الصبيانية” ودعم مشروع الإمارات “الصهيوني” بطريقة غير مباشرة.

وتوعد آمر القوة المساندة طرابلس في ختام بيانه البعثة الأممية وعلى رأسها غسان سلامة بأنه سيكون هدفاً مشروعاً للقوة المساندة في حال الإستمرار بدعم حفتر.

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