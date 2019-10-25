مجلس النواب: كلمة أردوغان تبرير لدعمه الجماعات الإرهابية المسيطرة على طرابلس

استنكر مجلس النواب ما ورد في كلمة الرئيس التركي رجب أردوغان في افتتاح منتدى تي آر تي حول حق التدخل في الشأن الليبي، باعتبار ليبيا إرث أجداده، وأن جغرافيتها جزء من الإمبراطورية العثمانية بحسب زعمه.

مجلس النواب اعتبر في بيان له أمس هذه المغالطات التاريخية من أردوغان تبريرا لدعمه الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن أردوغان نسي أو تناسى ما يحمله إرث أجداده من بغض وقهر وتعسف وظلم، والذي انتهى بترك الليبيين إلى مصيرهم في معاهدة أوشي لوزان الموقعة عام ألف وتسعمئة واثني عشر.

كما شدد المجلس على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة، تملك القدرة على الدفاع عن نفسها من أوهام الحالمين بإعادة استعمارها، مؤكدا على ضرورة احترام العلاقة بين الشعبين الليبي والتركي، والحرص على المحافظة عليها وتطويرها عوضا عن دعم الإرهابيين والخارجين عن القانون.

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