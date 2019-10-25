القوة مساندة طرابلس توجه اتهامات للبعثة الأممية.. وتهدد سلامة

اتهمت القوة المساندة طرابلس –التابعة لقوات الوفاق-، البعثة الأممية في ليبيا بالتورط في عمليات استهداف المستشفيات الميدانية في طرابلس.

وقال مكتب إعلام القوة المساندة طرابلس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بعـد زيارة فريق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمستشفيات الميدانيـة التابـعة لعملية بركان الغضب وتوثيقها، لاحظ الجميع بعد الزيارة الاستهداف الدقيق والمباشر لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية وإصابة البعض من الدكاترة والمسعفين، عليه تحذر القوة المساندة طرابلس غسان سلامة والأمم المتحدة من الاستمرار في الأعمال الصبيانية… وإلا ستكون البعثة على رأسها المدعو المذكور أعلاه هدفاً مشروعاً لنا وقد أعذر من أنذر”، على حد قولها.

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