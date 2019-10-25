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القوة مساندة طرابلس توجه اتهامات للبعثة الأممية.. وتهدد سلامة

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اتهمت القوة المساندة طرابلس –التابعة لقوات الوفاق-، البعثة الأممية في ليبيا بالتورط في عمليات استهداف المستشفيات الميدانية في طرابلس.

وقال مكتب إعلام القوة المساندة طرابلس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “بعـد زيارة فريق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمستشفيات الميدانيـة التابـعة لعملية بركان الغضب وتوثيقها، لاحظ الجميع بعد الزيارة الاستهداف الدقيق والمباشر لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية وإصابة البعض من الدكاترة والمسعفين، عليه تحذر القوة المساندة طرابلس غسان سلامة والأمم المتحدة من الاستمرار في الأعمال الصبيانية… وإلا ستكون البعثة على رأسها المدعو المذكور أعلاه هدفاً مشروعاً لنا وقد أعذر من أنذر”، على حد قولها. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سلامة مجرم مثلكم يستاهل كل ما يحدث له فهو من سلم مفاتيح مؤسسات الدولة للسراج رغم رفض مجلس النواب له ولحكومته وكان لزاما عليه ان يخطر مجلس الامن بشرعية حكومة مجلس النواب ونقل مؤسسات الدولة خارج طرابلس التى يسيطر عليها مافيا لا يقدر عليها وزير داخلية السراج عد ياسلامة لرشدك واعمل من داخل بنغازى مع الحكومة الشرعية والا فان الجانى على نفسك من اعان ظالما اعانه الله عليه فانت شهدت زور من قبل لحماية هؤلاء المجرمين وان الاوان لان تتوب

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