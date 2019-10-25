كان برفقة السراج.. أنباء عن اعتقال “أبو عبيدة” في روسيا

قال موقع “ورلد جيوستراتيجك انسايتس” المعني بالتحليلات والتقارير السياسية والعسكرية والاقتصادية أن أحد قادة المجموعات المسلحة بغرب ليبيا “شعبان هادية” نائب سكرتير حكومة الوفاق، قد تلقى رسميًا دعوة إلى روسيا للمشاركة في القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الإفريقي من أجل السلام والأمن والتنمية.

وفي الوقت الذي قوبل فيه الخبر باستهجان كبير في أوساط ليبية مختلفة بالنظر إلى السجل الإرهابي لرئيس غرفة ثوار ليبيا المعروف ليبيّا بـاسم أبوعبيدة الزاوي تداولت صحف ومدونون مختصون في رصد نشاط المجموعات المسلحة خبر إلقاء القبض عليه من قبل السلطات الروسية دون أي تفاصيل عن الحادثة.

ووفق معلومات فإن أبوعبيدة كان سيقدم عرضًا تقديميًا في جلسة “Safe Africa” أفريقيا آمنة، حيث يناقش المشاركون فيها مشاكل الهجرة غير الشرعية والتهريب والنشاط الإجرامي بعد اتفاق مع وزارة الخارجية بالوفاق والممثل الخاص لروسيا بأفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب موقع ورلد جيوستراتيجك انسايتس فإن شعبان هدية مدرج ضمن قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم لأكثر من عشر دول باعتباره إرهابيًا له صلات مباشرة بتنظيم القاعدة، وسبق أن وجهت له تهم تتعلق بصلته بمجموعة اختطفت رئيس الوزراء علي زيدان في أكتوبر 2013 ، وفي العام نفسه تم إلقاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن المصرية بتهمة المشاركة في جماعات وتنظيمات إرهابية وانتمائه للجماعة الليبية المقاتلة.

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