المصرف المركزي يتابع عمل مصرف الوحدة

بحث مدير عام جناح الرقابة المصرفية إدريس الأحيمر أمس الخميس ما ورد في التقرير نصف السنوي لإدارة الرقابة مع المدير العام لمصرف الوحدة بحضور مديري الإدارات التنفيذية.

وأوضح المصرف المركزي في بيان له، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعته لكافة أعمال المصارف التجارية.

وكان مصرف الوحدة قد أعلن لكافة عملائه عن إطلاقه خدمات إلكترونية والبدء في قبول طلبات الحصول على معاملات مخصصات أرباب الأسر عبر الموقع الإلكتروني للمصرف ووقف التعامل مع معاملات استلام المخصصات بالشكل الورقي.

وسبق لإدارة مصرف الوحدة أن نفت قيامه بإرجاع أي صكوك مقاصة مقدمة إليه من المصارف التجارية، وأوضحت أن المصرف ملتزم بقبول كافة الصكوك المقدمة من المصارف التجارية وذلك تنفيذا لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية