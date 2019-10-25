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رئيس الوزراء التونسي: نرفض الحل العسكري في ليبيا

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

كشف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الأخوة في ليبيا هم شعب شقيق، وعلاقات تاريخية وثقافية متطورة جدا، وفي 2011  كان هناك أكثر من مليون ليبي، جاؤوا إلى تونس واستقبلناهم بامكانياتنا البسيطة، وهذا واجبنا لأن العلاقات طيبة.

وأضاف في حوار صحفي، اليوم هناك مخاوف، نحن نريد أن يكون حل سلمي في ليبيا من دون تدخل أجنبي، أو تدخل عسكري.  وتونس دائما تقدم الدعم للمسألة الليبية وهي مسألة أساسية بالنسبة لتونس أمنيا واقتصاديا، حقيقة هذه من الأولويات الدبلوماسية التونسية في المرحلة القادمة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • لقد كنتم في ذلك الوقت احدى معاول الهدم في ليبيا وزودتم المجرمين بالوقود والسلاح والتموين ……
    واليوم تقول لا حل عسكري في ليبيا …… نريد بناء جدار بيننا وبينكم وانتم تحبون استمرار ليبيا غير مّستقره للاستمرار في نهب ثروات ليبيا…..
    مصائب قوم عند قوم فوائد

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