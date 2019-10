أعلن رئيس شركة “روسنفط” الروسية، إيغور سيتشين، أن الهجمات على المنشآت النفطية السعودية أعطت سبباً لإعادة تقييم المملكة السعودية من مورد موثوق به إلى ما يسمى بـ”المورد الهش”.

وقال سيتشين خلال المنتدى الاقتصادي الأوراسي: “لقد أظهرت الأحداث الأخيرة أن ما يسمى “بالمورد الهش” يمكن أن ينتمي ليس فقط إلى الدول الخمس التقليدية: إيران، فنزويلا، ليبيا، العراق، نيجيريا، ولكن أيضًا المملكة العربية السعودية”.

وقال سيتشن إن هجمات سبتمبر/ أيلول، على أصول نفطية سعودية التي أوقفت مؤقتا حوالي نصف إنتاج المملكة من النفط أوجدت دافعا لإعادة النظر في دور السعودية كمورد للنفط يعول عليه.

The post رئيس شركة “روسنفط” الروسية: ليبيا “موردا هشا” للنفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية