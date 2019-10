قوات الوفاق تتهم بعثة الأمم المتحدة بـ’التواطؤ’ مع المشير خليفة حفتر

اتهم المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق، عبد الباسط تيكة، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بـ”التواطؤ مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأضاف تيكة في تصريحات لوسائل إعلام محلية “سلمنا خلال الأيام الماضية إحداثيات مواقع المستشفيات الميدانية لبعثة الأمم المتحدة لمنع استهدافها ولم تتدخل.

ويخوض الجيش الليبي معركة شرسة للقضاء على الإرهاب والتطرف في كافة ربوع ليبيا.

