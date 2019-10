هدد وزير التعلم بحكومة الوفاق الليبية، عثمان عبد الجليل، مراقبي التعليم بالبلديات ومدراء المدارس المضربين بالإيقاف عن العمل إذا لم تفتح المدارس والمؤسسات التعليمية في ليبيا الأحد المقبل.

وأضاف عبد الجليل “المعلمون المعتصمون الذين يغلقون المدارس يرتكبون جريمة وفق المادة 238 من قانون العقوبات العام الليبي”، متوعدا المضربين بالإحالة على النائب العام للتحقيق.

