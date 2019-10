تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال.. ليبيا في المرتبة 186 عالميا

صدرت نسخة عام 2020 من تقرير ممارسة الأعمال “Doing Business” الذي تعده مجموعة البنك الدولي، والذي يعتمد مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بتسهيل ممارسة الأعمال، عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة.

وشمل التقرير بالدراسة 190 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث تمكن من تحقيق تقدم كبير مقارنة بالسنة الماضية.

من جانبها حافظت ليبيا على مركزها من نسخة السنة الماضية، وحلت في الرتبة 186 عالميا وحصلت على الصعيد العالمي وذلك بمعدل 32.7.

