مدير أمن شحات يصدر هذه التعليمات بشأن إمتحانات الترقية للضباط‎

أصدر مدير أمن شحات عميد محمد فرج قرار يقضي بتشكيل لجان لإجراء امتحانات ترقية تشمل الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين للترقية لسنة 2019 والتابعين لمديرية أمن شحات والجهات المركزية التابعة للبلدية.

حسن بواكريم مسؤول الإعلام بمديرية أمن شحات قال أنه أمتثل أمام اللجنة عدد كبير من منتسبى الجهات المركزية بوزارة الداخلية ببلدية شحات بالأضافة إلو الأعضاء التابعين للمديرية من ضباط وضباط صف الذين يستحقون الترقية لهذا العام وكان عددهم ” 650 ” ضابط صف بالأضافة الى ” 145 “ضابط من مختلف الرتب.

واضاف بواكريم فى تصريح لمراسل بوابة إفريقيا الإخبارية أن اللجنة إتخذت من معهد التدريب قرنادة مقرًا لأجراء تدريبات للمشاة والأسلحة حيث سبق أمتحانات الترقية عرضًا للمجندين الجدد والتابعين لمعهد تدريب قرنادة والذين يتم تدريبهم لصالح الجوقة الموسيقية قرنادة.

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