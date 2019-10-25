فرقة زرياب “السبهاوية” تستعد لمشاركة هون في مهرجانها

تستعد “فرقة زرياب للموسيقى العربية والغناء” في سبها للمشاركة في “مهرجان هون السياحي” وكانت كاميرا 218 مواكبة لجانب من الاستعدادات ورصدتها لمتابعيها.

وقد بدأت فرقة زرياب للموسيقى العربية والغناء في تجارب الأداء واتخذت من إحدى قاعات بيت الثقافة مقرا لها للاستعدادات للظهور بشكل مشرف خلال المهرجان .

وتضم فرقة زرياب نخبة من العازفين في المدينة ممن يجيدون قراءة النوتة الموسيقية والمهارات العالية التي تؤهلهم للمشاركة في المحافل المحلية والدولية.

ومع بدء الاستعدادات للمهرجان، وعدت الفرقة مرتادي المهرجان بتقديم عدد من الوصلات والمقطوعات الموسيقية التي ستبهرهم، وقد دأبت الفرقة على تقديم أعمالها الفنية التي تبهر جمهورها منذ تأسيسها قبل عشر سنوات وقدمت وما تزال، فنا يسحر الآذان.

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