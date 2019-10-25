أهالي صبراتة يقدمون مساعدات لنازحي طرابلس في المدينة

أطلقت منظمة “أثر يبقى” للتنمية والتثقيف والدعم النفسي بمدينة صبراتة حملة (كن عوناً) لإغاثة النازحين من مناطق الاشتباكات في طرابلس.

وباشرت المنظمة بتوزيع سلال غذائية ومساعدات عينية على الأسر النازحة، وتقوم المنظمة بتوزيع نحو 100 سلة يوميا كما يستمر التوزيع حتى يصل عدد السلال الموزعة لـ800 عائلة موجودة بالبلدية.

وتحتوي السلة الغذائية على سلع تموينية سكر وأرز ومعكرونة وزيت وطماطم وملح طعام ومواد غذائية أخرى كالتونة والجبنة والعصائر وحليب أطفال، بالإضافة إلى مواد تنظيف وحفاضات الأطفال ومعجون الأسنان وغيرها.

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من مايو عن نزوح قرابة 60 ألف شخص ومع نهاية شهر يونيو ارتفعت أعداد النازحين من منازلهم إلى 105 آلاف شخص. وفي أغسطس ازدادت موجة النزوح لتصل أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات إلى 23 ألف عائلة بما يقدر بحوالي 123 ألف نازح وواصل عدد النازحين الارتفاع حيث قدرتهم جهات محلية أخرى 24 ألف عائلة بما يقدر بــ 140 ألف مواطن.

ولم تتوقف موجات النزوح مع ازدياد رقعة العمليات العسكرية، فالمناطق التي كانت آمنة مع بداية الحرب لم تعد كذلك لتزيد من الأرقام المخيفة لأعداد النازحين التي يصعب حصرهم فهم يعانون أوضاعا صعبة من كافة النواحي ولمدة زادت عن 6 أشهر ولم تجد لهم لجان الأزمة الخاصة بهم أي حلول تذكر ليعانوا وحدهم مآسي الحرب حتى تضع أوزارها.

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