شباب ليبيون يقررون خوض مغامرات صحراوية

أشرفت منظمة مارار للرحلات على زيارة هي الثالثة من نوعها لمنطقة بن غديش – ماغاديت والتي انطلقت من الزنتان تحت شعار يجمعنا الأمل.

وانطلقت الرحلة الصحراوية لاستكشاف مناطق خلابة والتمتع بسحر الطبيعة، وتعد رياضة لهواة الراليات الصحراوية بمشاركة جمع من الشباب الليبي من مدن مختلفة لزيارة بن قديش – ماغاديت .

واستكشف المشاركون مناطق خلابة وتمتعوا بسحر الطبيعة الصحراوية من بئر حركات عبر الحمادة وصولا إلى بئر بن قديش في أرض حجرية صحراوية ورغم صعوبة المناخ والبيئة إلا أن المشاركين استمروا في ترحالهم بعد اكتمال وصولهم، وبين الكثبان والجبال بدأت الفرق في التجهيز للتخييم واختيار أفضل الأماكن لبدء نشاطاتهم مصحوبين بأمتعتهم وما يلزم من تجهيزات للتخييم لقضاء ليلتهم .. ونبع الماء كان أهم الأماكن المختارة

وتصب هذه الرحلات في دعم السياحة الداخلية واستكشاف المواقع الخلابة وممارسة هواية الراليات بسيارات الدفع الرباعي للدخول في مغامرات وتشويق في أحضان الطبيعة بعيدا عن صخب المدن وأصوات الرصاص، وهي رسالة واضحة مفادها أن شباب ليبيا مقبلون على الحياة رغم كل الظروف المحيطة وأن الحياة المدنية الخالية من مظاهر التسلح هي هدف الجميع.

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