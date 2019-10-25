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“مواصلات الوفاق” تبحث عن دعم بريطاني لفتح معيتيقة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وكيل ديوان وزارة المواصلات لشؤون الطيران والنقل الجوي، هشام شكيوات مع كيفن دنش المستشار السياسي للسفارة البريطانية لدى ليبيا ودانيال ملولي المسؤول عن البرنامج الاقتصادي بالسفارة وعلاء الدين عمار المستشار التجاري بالسفارة إمكانية إعادة فتح مطار معيتيقة.

وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع إلى سُبل التنسيق مع وزارة النقل البريطانية بخصوص إقامة برامج تدريبية بمجال أمن وسلامة الطيران وتوفير بعض أجهزة الكشف الأمني لاستخدامها بالمطارات وتسهيل إجراءات الحصول على شهادات التصدير المطلوبة من قبل الحكومة البريطانية على بعض المعدات الموردة للمطارات الليبية.

كما تناول الاجتماع تقديم بريطانيا للمساندة اللازمة لرفع الحظر المفروض على الطائرات الليبية لدخول الأجواء الأوروبية، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة للمتدربين الموفدين من طرف الوزارة.

وحضر الاجتماع كل من، الكابتن نصرالدين شائب العين رئيس مصلحة الطيران المدني والدكتور محمد بيت المال رئيس مصلحة المطارات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • – هؤلاء متورطين في تدمير المطار – الان الطيران اصبح لتركيا – وتونس – وهولاء ما أرادوا الا فرارا – المؤسسات الليبية الى من …؟؟!!
    الي بيوتهم وأهليهم .

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