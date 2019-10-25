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مركز روسي يؤكد تواجد الإرهابي “أبو عبيدة الزاوي” ضمن وفد حكومة الوفاق المشارك في قمة سوتشي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أعلن مركز WGI الروسي في تقرير صادر عنه في 16 أكتوبر الجاري عن دعوة عضو وفد حكومة الوفاق في قمة إفريقيا روسيا شعبان هدية المعروف بـ “أبو عبيدة الزاوي” رسميا.

وأوضح المركز أن دعوة القيادي في الجماعات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بالقاعدة في مدينة الزاوية في ليبيا يضع المجتمع الدولي في حيرة من هذه المشاركة.

للاطلاع على كامل التقرير بمركز WGI الروسي اضغط هنا.

وكانت قد أعلنت صحيفة العنوان الليبية أمس الخميس عن قيام الأمن الروسي بإلقاء القبض على “أبو عبيدة الزاوي” في مطار سوتشي أحد أكبر المطارات الروسية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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